Llegó julio y los memes dieron la bienvenida (+Historia)

Anuncios Google

Desde hace varios años la llegada del séptimo mes del año está marcado por una andanada de memes que son protagonizados por el cantante español Julio Iglesias.

Blom

Días antes de inciar el mes de julio, los usuarios en redes sociales comienzaron a compartir todo tipo de imágenes con bromas asociadas la llegada del mes de julio y a acciones que esté realizando el cantante.

Pese a que el artista español es el protagonista del mes de julio, y no precisamente por sus éxitos musicales, muchos cibernautas desconocen qué piensa Iglesias sobre las bromas que hacen a expensas de su nombre e imagen.

En 2015, Julio Iglesias ofreció una entrevista para el medio español Hola.com donde se refirió a los memes que circulan con su rostro, el cantante manifestó que dicha tendencia le parece «simpática», incluso reconoció que amigos cercanos le han enviado un par de memes que le han hecho «morirse de la risa».

“No sé quién empezó con eso, pero es una historia simpática. He visto cosas un poco desagradables que no me gustaron, pero eso pasa siempre”, manifestó en ese entonces el cantante en su entrevista.

Años después, Iglesias habló con el Clarin de Argentina y allí manifestó que le ha parecido algo increíble que muchos jóvenes que desconocen su música, le tengan presente por el meme en donde aparece señalando con su dedo.

«Tengo que hacer más fotos de esas. Si todo esto sirvió para que personas de 15 años me hayan conocido, estoy encantado de la vida», comentó el artista.

¿Dónde nacieron los memes de Julio Iglesias?

Desde hace casi diez años se mantiene la tradición de usar la imagen de Julio Iglesias para generar todo tipo memes sobre la llegada de julio y el fin de dicho mes.

Sin embargo, no se conoce quién fue el que creó y viralizó el primer meme con Julio Iglesias, lo que sí se sabe es que esta tendencia originalmente nació en España y con el tiempo cobró fuerza en otros países de habla hispana, incluso en Venezuela.

Es por ello, que se considera que el mes de julio es el mes internacional del meme.

Cactus24 (01-07-2022)