Miguel Ángel Landa reapareció con un mensaje esperanzador

El actor y humorista venezolano, Miguel Ángel Landa, reapareció frente a una cámara para enviar un mensaje emotivo y lleno de esperanza a todos quienes han seguido su carrera artística.

Que bueno saber de este gran actor de cine y televisión, un ícono de Venezuela, Dios le siga dando larga vida. Los hombres hechos de madera fina, no necesitan presentación. Te queremos mucho, un gran abrazo. pic.twitter.com/bcEEfrBx01 — Juan Borrelli (@juanborrelli) July 1, 2022

El venezolano de 85 años, alegró a todos al expresar: «Cuanto tiempo sin salir en una cámara. Mi hija, Tuna más conocida como Dayana me agarró y me dijo: Lo Haces . Me encanta saludarlos Dios es grande. Dios nos va a dar lo que merecemos. ¡Hagan bien y no miren a quien!

El también director, productor, escritor, adaptador y presentador de televisión venezolano; Conocido por crear, producir y dirigir exitosas series de televisión como Él y Ella en RCTV y Bienvenidos en Venevisión y Televen es un ejemplo y presentación de la mejor televisión criolla.

Cactus24//01-07-2022