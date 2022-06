Netflix prepara un concurso inspirado en ‘El juego del calamar’ con 4,5 millones de premio

Anuncios Google

Netflix está trabajando en «Squid Game: The Challenge», un concurso inspirado en la serie surcoreana homónima y que pretende convertirse en «la mayor producción televisiva» de la historia.



El concurso, con tintes de «reality» show, contará con 456 participantes y 4,56 millones de dólares de premio, informaron este martes desde la plataforma de «streaming» en un comunicado.



La compañía publicó un breve video sobre el concurso en sus redes sociales para informar de que el casting para acceder al «reality» de la exitosa producción está abierto y los seguidores que así lo deseen pueden postularse a través de la página SquidGameCasting.com.



El comunicado de Netflix detalla que el concurso, que no contará con pruebas de vida o muerte, constará de diez episodios en esta primera temporada y será emitido íntegramente en inglés.



La plataforma pretende reclutar a personas de todo el mundo para el «reality», pero el único requisito hasta el momento es que sean perfectamente angloparlantes, ya que las instrucciones del juego se darán -como en la propia serie- a través de un altavoz y en inglés.



Hasta ahora no han trascendido más detalles acerca de si el último «superviviente» de las pruebas será quien se embolse los 4,56 millones de dólares de premio o si se repartirán entre los distintos finalistas.



«Hay mucho en juego, pero el peor final será irse a casa con las manos vacías», reza el comunicado de Netflix que reseña el portal Andalucía.



Este «reality» se rodará en Reino Unido y estará producido por las compañías Studio Lambert y The Garden que, a su vez, integran el conglomerado audiovisual ITV Studios.



La noticia de la realización de este concurso llega dos días después de que Netflix renovara oficialmente la segunda temporada de la serie «Squid Game», la producción más exitosa de la historia de la plataforma.

Blom

CACTUS24 14-06-22