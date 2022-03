Sebastián Yatra emocionado por estar en los Óscar 2022

Anuncios Google

Sebastián Yatra está «emocionado» ante la ceremonia de los Óscar, que se celebra este domingo y a la que asistirá como intérprete de «Dos oruguitas», nominada a la mejor canción, aunque no quiere desvelar si la cantará en la gala.

Blom

«Voy a asistir, y de todo lo demás ya se irán enterando», afirmó el intérprete colombiano y no entró en detalles sobre sí actuará en la ceremonia de entrega de los premios, que se celebrará este próximo 27 de marzo en el teatro Dolby de Los Ángeles, EEUU.

Lo habitual en los Óscar es que en cada edición, los temas nominados sean interpretados por los mismos artistas que las cantan en las películas, en este caso, «Encanto», el filme de Disney ambientado en Colombia.

«Dos oruguitas» ha sido compuesta por el actor y músico estadounidense de origen puertorriqueño Lin-Manuel Miranda, que opta al Óscar por segunda vez tras la nominación que consiguió por «How Far I’ll Go», de «Moana», en 2017.

Miranda fue el encargado de escribir ocho de las canciones de la película, entre ellas la popular «We Don’t Talk About Bruno», pero se decidió elegir «Dos oruguitas» -en español en todas las versiones del filme- porque representaba mejor el espíritu de la película.

Tampoco confirmó si tendrá una participación en los Óscar junto a Yatra, o en solitario pero aseguró que «podría haber sorpresas».

Cabe recordar que, «Dos oruguitas» compite por el Óscar a mejor canción con «Be Alive» («King Richard»), «No Time to Die» (del filme homónimo de James Bond), «Down to Joy» («Belfast») y «Somehow You Do» («Four Good Days «).

Además de la nominación a mejor canción, «Encanto» se hizo con las candidaturas a mejor filme de animación y a mejor banda sonora, para el trabajo de la compositora de origen mexicano Germaine Franco.

«Y yo ahí cantando, representando a mi Colombia, que además está en la primera página del mundo con esta película», afirmó feliz el cantante de títulos como «Traicionera» o «No hay nadie más».

«Encanto» «está siendo un fenómeno absoluto tanto en lo musical como en lo visual, algo que creo todos soñamos pero nadie se esperaba que llegara a ese punto», destacó Yatra.

Cactus24 (22-03-2022)