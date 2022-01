Fallece exgobernador de Falcón José Curiel por complicaciones asociadas al Covid-19

Anuncios Google

Es preciso recordar que desde finales del mes de diciembre, Curiel quien fue mandatario regional durante el período 1996-2000 estuvo recluido en un centro de salud recibiendo atención médica y luchando por su vida en la Unidad de Cuidados Intensivos.

José Curiel también fue Ministro de Obras Públicas en Venezuela, diputado al Congreso Nacional e impulsó múltiples proyectos como el Metro de Caracas y la Zona Libre de Paraguaná.

El dirigente político César Pérez Vivas escribió:

Hoy ha partido de este mundo el Ing. José Curiel, figura destacada de la democracia cristiana venezolana, ex ministro, ex gobernador y ex parlamentario. Deja una valiosa hoja de servicios al país. Hago llegar mis condolencias a toda su apreciada familia. QEPD.

— César Pérez Vivas (@CesarPerezVivas) January 9, 2022