Donó un riñón a su suegra y la novia lo dejó para casarse con alguien más

Anuncios Google

Una historia más se ha unido al trend de TikTok en el que personas cuentan qué cosas hicieron por amor y que realmente no valían la pena con la canción ‘Favorite crime’, de Olivia Rodrigo, de fondo. En esta ocasión es un hombre, que donó un riñón a su suegra, el que aseguran se ha llevado el primer puesto.

A pesar de semejante muestra de cariño, la novia lo dejó al mes. Y, como si fuera poco, se casó con otro hombre. El donante identificado como Uziel Martínez compartió en sus redes sociales un video en el que contó su historia, y los usuarios enloquecieron al verla. Tal es así que tuvo más de 8 millones de reproducciones y recibió miles de comentarios.

Blom

En cuanto a Martínez, es un profesor del estado de Baja California, en México. En su video de TikTok se filmó tirado en la cama, con cara triste, y relató: “Le doné un riñón a su mamá, me dejó y se casó al mes”.

Los usuarios no pudieron evitar empatizar con él tras su gesto, y uno de ellos le escribió: “¡Quite esa cara, compa! Ella perdió un gran caballero. Siga adelante, va a encontrar a la mujer perfecta que lo valore”. Por su parte, Uziel le contestó: “Yo estoy bien emocionalmente. Creo que ella también. No tengo nada en su contra, estamos en buenos términos. No somos amigos pero tampoco nos odiamos”.

Por otro lado, también le comentaron: “No lo vuelva a hacer”. Ante esto, el mexicano se lo tomó con humor y respondió: “No creo que se pueda volver a (donar un riñón) porque nada más tenemos dos. Si ya di uno, me queda uno para mí. No se puede”.

“No tengo nada en contra de ella, estamos en buenos términos. No somos amigos, pero tampoco nos odiamos, así que yo sólo lo hice por hacer un TikTok, no pensé que se fuera a salir de control. Y sí, sigo adelante con mi vida normal”, comenta en un video.

Cactus24//09-01-2022