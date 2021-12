Falleció Henry Orenstein, el creador de los ‘Transformers’

Anuncios Google

Los ‘Transformers’ se convirtieron en un franquicia de productos muy exitosa en los años ochenta, con líneas de juguetes, una serie de televisión animada y otros productos complementarios que llevaron la fama a los Autobots y a los malvados Decepticons, que luchan en la Tierra mientras se transformaban en autos o en complejas estructuras robóticas.

Según el diario New York Post, que dio a conocer la noticia el 15 de diciembre del 2021, a Orenstein también se le atribuye la creación de la popular muñeca de los años 50 Betty the Beautiful Bride. Este diseñador y empresario falleció a los 98 años y, hasta ahora, no se han revelado las causas de su deceso.

También se hizo famoso por crear cámaras de cartas ocultas en las mesas de póquer, que permiten al público de televisión ver las estrategias secretas y los engaños de los jugadores. Orenstein tenía más de 100 patentes a su nombre. Además, era un fanático de ese juego de apuestas y en el 2008 fue elegido como miembro del Salón de la Fama del Póquer.