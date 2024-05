Árbitro sacó a Gianpiero Fusco del partido de la Liga Monumental por no llevar uniforme y zapatos

El famoso influencer Gianpiero Fusco, conocido como “El Tigre”, fue tendencia en redes sociales al entrar a jugar un partido de fútbol en la Liga Monumental este viernes sin camisa y descalzo. Sin embargo, el árbitro Cristóbal Soria no permitió su participación y lo sacó de la cancha.

El polémico momento se produjo durante el enfrentamiento entre Patacones FC y FC CLX en la Liga Monumental, cuando Gianpiero Fusco iba a entrar a la cancha sin camiseta, sin zapatos y usando unos lentes de sol.

Un árbitro corrió del estadio al "Influencer" que se la pasa sin camisa del estadio.



El árbitro lo considera "una falta de respeto al fútbol, a los equipos, sus uniformes y escudos"



A pesar de la presencia inesperada de Fusco, el equipo marabino logró imponerse al ganar dos de los tres minijuegos, asegurándose así su primera victoria en el torneo.

La actuación de “El Tigre” en el campo de juego generó un revuelo entre los espectadores y seguidores de la competencia, quienes no esperaban ver al influencer participando de esta manera en un partido oficial.

La intervención del árbitro Cristóbal Soria para hacer respetar las reglas del juego fue determinante en este curioso episodio.

“Al fútbol se le respeta, con la pelota, los escudos y las camisetas no se juega. Saltar al terreno sin la indumentaria deportiva en orden, sin camisa y sin zapato conmigo eso no va. Yo lo entiendo como una falta de respeto y lo he cortado. Le advertí al entrenador de que eso no vuelva a pasar”, indicó Cristóbal Soria.



Estos momentos sin duda añade un toque de inesperado drama a la Liga Monumental, donde cada jornada promete emociones y sorpresas para los aficionados al fútbol.

