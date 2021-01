Usuarios de redes sociales descubren error histórico en algunas escenas de “Bridgerton”

Algunos seguidores de la serie de Netflix notaron algo de paisaje moderno en el drama del Período Regencia.

“Dos episodios de #Bridgerton y ya he visto una línea amarilla y una tapa de alcantarilla de telecomunicaciones“, tuiteó un espectador con ojo de águila. “No sabía que los británicos del siglo XIX eran tan pioneros… “, añadió en referencia al error.

Really enjoying Bridgerton, but with the technology available to film makers these days, a yellow line? pic.twitter.com/Ah4rljsfKn

De hecho, la observación del espectador es correcta, ya que la noción de líneas amarillas en la carretera no se originó hasta la década de 1940, según un artículo de 1997 de The Independent, un periódico del Reino Unido.

Y cabe indicar que la serie está ambientada en el siglo XIX.

Otro espectador tuiteó que vio carteles de la cadena minorista Primark en algunas ventanas que aparecen en las escenas del programa. Un error más en Bridgerton, pues la cadena se inauguró en 1969.

Esta producción se basa en la primera de una serie de novelas románticas de Julia Quinn. Netflix ha anunciado que el programa tendrá una segunda temporada.

Did you love #BRIDGERTON but don’t happen to live in scenic, Georgian #Bath? Then join me as I take one last pre-lockdown walk round town to see what the locations actually look like… pic.twitter.com/hAbXN56sqw

— Cam Winstanley (@bspine2098) January 4, 2021