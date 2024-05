Influencer mexicana sufre daño cerebral tras aplicación de botox en Dubái

Una joven mexicana conocida en redes sociales como ‘Jous Fit’, sufrió un infarto cerebral durante sus vacaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, tras aplicarse inyecciones de botox en la frente.

A través de Instagram, la creadora de contenido compartió videos sobre su llegada a la clínica donde se realizó el procedimiento estético, sin embargo, tiempo más tarde su novio Oscar Infante, publicó una actualización sobre su situación médica.

En la grabación se observa a la influencer en estado de inconsciencia mientras es ingresada a una ambulancia con ayuda de los paramédicos.

“Soy Oscar, Jou tuvo una reacción alérgica muy grave, se desmayó y convulsionó”, escribió.

Los estudios médicos la diagnosticaron con un infarto cerebral, aunque la razón no fue explicada con claridad, ‘Jous Fit’ reveló que el episodio que vivió pudo ser producto de la mezcla del botox con otra sustancia química.

“Creemos que no fue el botox, creemos que en esa clínica mezclaban el botox con otro químico, me imagino que para que te dure mas o no tengo idea”, relató antes de mencionar que el doctor de la clínica, le recomendó no hacerse estudios de sangre.

Tras las historias que adquirieron popularidad con rapidez, la influencer detalló que se encuentra en recuperación y que los médicos le aseguraron que por su estilo de vida sano “la libró”.