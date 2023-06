Cómo evitar hackeos en WhatsApp

La verificación a dos pasos puede prevenirte de sufrir ataques a tu cuenta en la aplicación. Quien utiliza un celular utiliza WhatsApp como una herramienta de comunicación, ya sea en el ámbito personal o laboral.

Sin embargo, en tiempos recientes, los hackeos han afectado a miles de usuarios de esta aplicación.

¿Cómo saber si me hackearon el WhatsApp

Mensajes que no enviaste: uno de los síntomas más notorios para saber si alguien accedió a tu WhatsApp es observar mensajes que no has enviado, ya sea a chats individuales o grupales. Esto puede ser preocupante porque se puede prestar a extorsiones o mal uso de esta aplicación a tu nombre. Debes estar pendiente de que esto no suceda y saber avisar a tus contactos en caso de que presientas de que has sufrido un ataque.

Cambios en tu perfil: Si notas que la frase, fotografía o estado ha cambiado, ten mucho cuidado. Esto también es un indicador acerca de un posible hackeo a tu cuenta. No dejes pasar este tipo de detalles y revísalos periódicamente para tomar acciones.

Mensaje de verificación: Si no has desinstalado o instalado WhatsApp recientemente y, de repente, recibes un mensaje SMS para que verifiques tu cuenta, ten mucho cuidado, porque seguramente alguien estará buscando entrar a la aplicación.

¿Qué hacer en caso de hackeo a mi WhatsApp?

Hay tres opciones que puedes seguir en caso de que sospeches que te hayan hackeado o confirmes que eso pasó. Aquí te decimos qué puedes hacer.

Bloquea la tarjeta SIM: Si haces esta acción, tu tarjeta quedará inactiva y ya nadie podrá ingresar a tu cuenta de de este sistema de mensajería.

Solicita ayuda a WhatsApp: a través de contacto con la aplicación puede solicitar que bloqueen tu cuenta. No se borrarán los mensajes durante los siguientes 30 días, tiempo suficiente para que puedas recuperar el control de la aplicación.

Reinstala la App en otra dispositivo: Puedes instalar WhatsApp en otro dispositivo con una nueva tarjeta SIM que tenga asociación con el mismo número, con lo que podremos recuperar nuestros contactos.

¿Cómo proteger mi WhatsApp contra hackeos?

Debes activar la verificación a dos pasos, lo cual se realiza de la siguiente manera:

Abre WhatsApp

Entra a la opción “Ajustes”

Dentro de “Ajustes” busca “Cuenta”

Una vez ahí, verás las opciones de verificación en dos pasos

Activa e ingresa un PIN de 6 dígitos

Confirma el PIN

Añade correo electrónico, confírmalo y dale “Guardar”



OJO: Si recibes un correo para desactivar la función de “Verificación en dos pasos” sin haberlo pedido, elimina el mensaje con el fin de evitar que se roben tus datos.

¿Cómo es la seguridad de WhatsApp?

Las conversaciones privados se comparten a través de WhatsApp y antes los mensajes viajaban sin protección alguna, por lo que eran susceptibles a ser vistos por delincuentes cibernéticos. La aplicación desarrolló el cifrado de extremo a extremo en las versiones más recientes. Con esto, los mensajes y llamadas están protegidos para que solo las personas con las que te comunicas los puedan leer o escuchar sin que nadie más, ni siquiera WhatsApp, lo pueda hacer./as.

Cactus24 (21-06-2023)