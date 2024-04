Shakira cree que la monogamia es una utopía

La cantante pop de 47 años se separó de la estrella de futbol Gerard Piqué en circunstancias difíciles en 2022, pero Shakira ahora reveló que todavía cree en el amor.

‘La monogamia es una utopía. Pero he sido compensada de otras maneras, con el amor de mis fans, mis hijos y mis verdaderos amigos. Oscar Wilde dijo que la amistad es la forma más pura de amor y creo que es cierto. Dura más, al menos en mi experiencia. Mi relación duró 12 años, pero mis amigos estarán allí toda la vida. Cuando llegaron las dificultades, fue cuando aprendí lo verdaderamente importante que era la amistad’.

Shakira admite de manera abierta que siempre estuvo buscando un hombre que fuera similar a su papá.

La cantante que encabeza las listas de éxitos, quien tiene a Milan, de 11 años, y a Sasha, de nueve años con Piqué, compartió:

‘En el fondo, siempre pensé que tener un marido era lo más importante en mi vida. Estaba buscando a ese hombre como mi padre, con quien tendría hijos y luego haría planes para estar con él para siempre, como mis padres, que todavía están tan enamorados. Hice muchos sacrificios por esto. Fui leal. Pero a veces las cosas no salen según lo planeado’.

La intérprete de éxitos como ‘Whenever, Wherever’, quien estuvo con Piqué durante más de una década, dijo a Marie Claire UK:

‘No puedo decir que no creo en el amor porque veo el ejemplo de mis padres después de 50 años juntos; cómo se miran a los ojos y se toman de la mano y no pueden vivir separados el uno del otro. He sido testigo del amor, pero tampoco he tenido tanta suerte’.

