Joven sufre condición rara: tiene 23 años, pero parece de 13

Luiz Augusto Márcio Marques, de 23 años tuvo una infancia normal hasta los 7 años en Passo Fundo, en el sur de Brasil. A partir de ese momento empezó a tener fuertes dolores de cabeza y le diagnosticaron un craneofaringioma, un tumor agresivo.

Es una condición extremadamente rara de un tumor no canceroso lo cual es poco común afectando a una de cada un millón de personas. A los 8 años el joven se sometió a una operación para extirparle parte del tumor.

Esta operación, al igual que el resto, tiene consecuencias, como quitarle la posibilidad de: caminar, hablar, mirar, o en última instancia, se ve afectado su crecimiento.

Efectivamente sucedió lo último, el joven dejó de envejecer y su apariencia quedó atrapada en un niño de 13 años.

El tumor no se fue por completo

Dado los niveles de riesgos de la operación, en esa primera intervención los médicos solo lograron extirpar un 20% del tumor para no afectar otras zonas del cerebro.

Pero el riesgo seguía ahí en un 80%, por lo que fueron necesarias otras dos operaciones. Además. las sesiones de quimioterapias también fueron un proceso difícil para el joven.

“Al principio, lo hacía tres veces por semana, luego bajó a dos, después una cada mes, hasta que paró. Pero sufrí mucho, porque el catéter me dolía mucho, me ponían inyecciones grandes dentro, así que imagínate”, aseguró.

Y aunque en ese entonces había la posibilidad de inducir la hormona del crecimiento, era posible que en paralelo creciera el tumor, por lo que tanto Guto como los especialistas descartaron esa opción.

El proceso emocional: la autoaceptación

Si bien las intervenciones quirúrgicas, quimioterapias y demás tratamientos fueron difíciles, Luiz también presentó dificultades emocionales. Cuando en plena adolescencia vio que estaba dejando de crecer y de desarrollarse, era difícil aceptarse a sí mismo.

“Cuando tenía unos 15 años, acabé rebelándome, no hablaba con nadie, no salía del aula para el recreo, ni siquiera contestaba al profesor y luego no paraban de llamar a mi tía en el colegio”, dijo.

Pero, el apoyo de sus seres queridos fue crucial para que el joven pudiera aceptarse y llevar una vida tranquila.

“Sin mi familia, no habría podido superarlo. Conozco a gente que tiene cáncer y lo deja todo”, expresó.

“Hoy no me importa nadie más. Tengo amistad con gente mayor, con gente de 20, 30, 40 años, y no me juzgan, no me dicen nada. Aquí todo el mundo me conoce, me llaman para comprarme un móvil, una televisión. Y hoy estoy muy bien, hablo mucho y no me avergüenzo de nada”, aseguró Guto.

En la actualidad, Luiz sigue viviendo con el tumor en su cerebro pero reducido al tamaño de un fríjol, por lo que ya no le genera los fuertes dolores de cabeza debido a que en el lado izquierdo de su cabeza tiene una válvula para drenar el líquido.

Su última quimioterapia fue en el 2015 y en total se sometió a 15 años de tratamiento, siete de quimioterapia y 12 operaciones en la cabeza. Aun así, el tumor no se eliminó al 100%.

El joven de 23 años mide 1,62 metros, pesa unos 50 kilogramos; pero lo que ha marcado su vida es que por su enfermedad aparenta tener unos 13 años.

Cactus24 (20-06-23)