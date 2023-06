Los cisnes en Eslovaquia son adictos a las drogas y se niegan a abandonar los campos de amapolas

¿La razón detrás de este comportamiento extraño pero obstinado? Estos pájaros se han vuelto «drogadictos».

Balints Pam, un agricultor eslovaco con años de experiencia en el cultivo de amapolas, nunca se había encontrado con una situación tan extraña. En febrero, bandadas de cisnes llegaron a sus campos cerca de la ciudad de Komarno. Desde entonces, han mostrado poco deseo de irse y, trágicamente, su presencia ha causado estragos en la próxima cosecha.

Swans in Slovakia found a poppy field and munched on the opium-producing plants to their hearts' content for months 🦢 pic.twitter.com/6fF1mOvrs7

— DW News (@dwnews) June 16, 2023