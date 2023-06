Liberan al reportero gráfico Jesús Medina

El reportero gráfico, Jesús Medina, fue liberado tras ser presentado en tribunales la tarde del miércoles 15 de junio, luego de ser detenido por una pelea con su cuñado en El Marqués.

«Estoy bien gracias, acabo de llegar a mi (casa) con libertad plena. Hubo un altercado que cuando el policía me verificó en SIPOL, salí solicitado xq no me quieren sacar del sistema y se me afincó. Duré 3 días sin comer pq mi comida la desaparecieron. Algún día me borrarán de SIPOL», escribió a través de su cuenta en Twitter.

De acuerdo a una nota previa, Medina o ya ha sido acusado por acciones violentas en contra de su madre, persecución de personas a través de las redes sociales y acosos físicos y psicológicos contra colegas del gremio.

Cactus24 (15-06-2023)