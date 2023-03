Laura Pausini y Paolo Carta se casan tras 18 años juntos

Luego de 18años juntos y una hija en común de 10 años, Laura Pausini y Paolo Carta finalmente han dicho ‘sí, quiero’.

Ha sido la propia cantante la encargada de confirmar la feliz noticia. «Dijimos sí», ha publicado en varios idiomas junto a esta foto de la ceremonia. Además, ha compartido una foto caminando hacia el altar del brazo de su padre, Fabrizio Pausini, en la que también aparece Paola, que ha ejercido de dama de honor.

La pareja, que ha sellado su amor en un romántico escenario lleno de velas, flores de colores y una guitarra, se ha intercambiado unas alianzas muy atípicas, de color negro, y se ha dedicado estos votos: «Que cada una de tus promesas sea la mía, en la salud y en la enfermedad. Todo lo que queremos está frente a nosotros».

En una entrevista concedida a la revista ¡HOLA! hace un año, la cantante desvelaba por qué no se había casado todavía con Paolo. «Mi marido, porque ya le llamo así, me preguntó si quería casarme en 2012. Fue la semana antes de descubrir que estábamos esperando a Paola, así que decidimos esperar para que ella nos llevara los anillos. Como soy muy fanática de los números y mi favorito es el ocho, queríamos casarnos en el año que mi hija los cumpliese, en 2021. Coincidió con la pandemia y no queríamos una boda con mascarillas. Veremos más adelante», dijo en aquel momento. Entonces ya tenía claro que no iba a tardar mucho en vestirse de blanco. «Nos falta una fiesta para mostrárselo a mi hija. En realidad, hasta tengo el anillo. ¡Lo tengo todo! Lo tengo a él, que es lo más importante», aseguró.