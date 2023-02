Anderson Comas, prospecto de los White Sox, se declara gay

El lanzador de Medias Blancas, Anderson Comas, se declaró gay en una publicación de Instagram el domingo.

“Esto puede ser lo más personal que haya compartido y es que soy orgullosa y felizmente parte de la comunidad LGTBQ+”, dijo el lanzador de 23 años en su Instagram.

“También soy un ser humano con un gran alma, soy respetuoso, soy amante, amo a mi familia y amigos y eso es lo que realmente importa, disfruto mucho mi trabajo, ser beisbolista profesional es lo mejor. algo que me pasó, así que solo quiero decirles algo a esas personas que dicen que las personas homosexuales no pueden ser alguien en esta vida, bueno, mírenme, soy gay y soy un atleta profesional, así que eso no me detuvo. Haz que mis sueños se hagan realidad.

“Estoy haciendo esto porque quiero ser una inspiración para aquellos como yo que se ajustan a sus sueños, por favor no escuchen esas cosas estúpidas que la gente dice sobre nosotros, luchen por sus sueños, crean en ustedes mismos y a por ello.”

Los Medias Blancas apoyaron a Comas en las redes sociales, tuiteando su declaración de Instagram y escribiendo «¡Estamos muy orgullosos de ti, Anderson!»

“Anderson compartió por primera vez sus noticias con nosotros el año pasado. Y me complació mucho que se sintiera cómodo compartiendo con nosotros el desarrollo de jugadores”, dijo Chris Getz, asistente del gerente general de desarrollo de jugadores de los Medias Blancas. “También me alegró la reacción en toda la organización, que como era de esperar fue apoyar, ayudar y felicitar a un compañero de equipo.

24-02-23

