¡Confirmado! ‘Venom: The Last Dance’ será la última película del simbionte

‘Venom: The Last Dance’, producida por Columbia Pictures en asociación con Marvel, es la quinta película del universo de Spider-Man de Sony y la secuela de ‘Venom’ (2018) y ‘Venom: Let There Be Carnage’ (2021).

Si bien se había insinuado en numerosas ocasiones y el título ya lo sugería, el jefe de Sony Motion Pictures Group, Tom Rothman, confirmó para Deadline que efectivamente ‘Venom: The Last Dance’ será «Será la tercera y última” y aseguró que “va a ser enorme».

Kelly Marcel , quien fue la guionista de las dos primeras películas, hará su debut como directora en esta entrega, también coescribiendo el guion junto a Tom Hardy, quien regresa como Eddie Brock y Venom.Juno Temple, Chiwetel Ejiofor y Clark Backo también se unen al elenco.

El desarrollo de ‘Venom: The Last Dance’ comenzó en diciembre de 2021, poco después del lanzamiento de la segunda película. Marcel y Hardy estaban trabajando en el guion desde junio de 2022, y Marcel fue confirmada como directora en octubre de ese mismo año.

La producción arrancó en junio de 2023 en España, pero se detuvo en julio debido a la huelga de SAG-AFTRA. El rodaje se reanudó en noviembre y casi se completó a principios de 2024, cuando se reveló el título de la película.

‘Venom: The Last Dance’ está programada para su lanzamiento en los Estados Unidos el 25 de octubre de 2024. Originalmente, la película se esperaba para noviembre, pero se adelantó para aprovechar una fecha más temprana en la temporada de otoño.

Cactus24 18-05-2024

Abre este enlace para unirte al grupo de WhatsApp

También estamos en Telegram, Facebook y el canal de Whatsapp