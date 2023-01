Niña india renuncia a herencia millonaria e ingresa a monasterio

Devanshi Sanghvi debía heredar el negocio de joyería Sanghvi and Sons, en Surat, conocida localmente como la «Ciudad del Diamante» por su importancia en el comercio mundial de piedras preciosas.

Devanshi ha renunciado a todas las comodidades de su lujosa vida y ha renunciado a todo para tomar un camino espiritual y llevar el resto de su vida como monje jainista.

Las imágenes de Devanshi Sanghvi de sus rituales de iniciación se han vuelto virales en Internet. En una de las imágenes que se ha compartido ampliamente en línea, Devanshi, vestida con un vestido rosa, rinde homenaje a sus padres rociándolos con granos de arroz, un símbolo de gratitud por haberla dado a luz y criarla de acuerdo con los principios sostenidos.

Devanshi es la mayor de las dos hijas de Dhanesh Sanghvi. Después de asistir a 367 rituales de iniciación, se sintió motivado a abandonar la vida mundana. Según un conocido de la familia, nunca antes había visto televisión o una película. Nunca ha comido en un restaurante.

Devanshi has never viewed television or a movie before. She has never eaten at a restaurant. pic.twitter.com/fC7azD3sfH

En otra imagen que se ha vuelto viral, se puede ver a la niña después de completar sus rituales de iniciación, con un vestido blanco, un atuendo arquetípico de los monjes jainistas y con una gran sonrisa en su rostro.

#Gujarat | An 8 year old daughter of a wealthy #diamondmerchant embraced monkhood earlier this week.

Devanshi Sanghvi, who would have inherited a multi-million dollar fortune, chose to renounce all worldly pleasures to become a child nun of the #Jain religious order. pic.twitter.com/Gq7icUeda2

— Mirror Now (@MirrorNow) January 19, 2023