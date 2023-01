Actores de ‘Romeo y Julieta’ demandan a Paramount por escena de desnudez infantil

Las estrellas de Romeo y Julieta , Leonard Whiting y Olivia Hussey , están demandando a Paramount Pictures por una escena de desnudos en la película de 1968, que fue filmada cuando eran menores de edad.

En una denuncia presentada el 30 de diciembre en Santa Mónica, California, y revisada por EW, Whiting y Hussey, que tenían 16 y 15 años en el momento de la producción, acusaron al estudio de explotación, acoso sexual, fraude, abuso sexual, negligencia, y la distribución de imágenes de niños desnudos.

Los actores, que ahora tienen más de 70 años, dicen que han sufrido angustia mental y angustia emocional en las cinco décadas desde el estreno de la película y han perdido oportunidades laborales. Según la demanda, «Paramount tenía el deber de proteger a sus empleados menores de edad de la explotación infantil y sexual».

Están buscando daños «que se cree que superan los $ 500 millones», según la demanda.

La queja de Hussey y Whiting alega que el director de Romeo y Julieta , Franco Zeffirelli , les aseguró que no habría desnudos en la película y que, en cambio, usarían ropa interior de color carne para filmar una escena íntima entre los amantes desventurados titulares. Sin embargo, en los últimos días de filmación, Zeffirelli supuestamente los animó a filmar la escena del dormitorio desnudos con maquillaje corporal, o la película «fallaría».

Hussey y Whiting también alegan que Zeffirelli, quien murió en 2019, tergiversó dónde estaría la cámara y los filmó desnudos sin su conocimiento. La película terminada incluía imágenes de los senos de Hussey y las nalgas de Whiting.

«Lo que les dijeron y lo que sucedió fueron dos cosas diferentes», dijo a Variety Tony Marinozzi, gerente comercial de ambos actores . “Confiaban en Franco. A los 16, como actores, tomaron su iniciativa de que no violaría esa confianza que tenían. Franco era su amigo, y francamente, a los 16, ¿qué hacen? No hay opciones. Yo también.»

La demanda se presentó bajo una ley de California que suspendió temporalmente el estatuto de limitaciones por reclamos de abuso sexual infantil.

Solomon Gresen, un abogado de Whiting y Hussey, le dijo a Variety : «Las imágenes de desnudos de menores son ilegales y no deben exhibirse. Eran niños muy pequeños e ingenuos en los años 60 que no entendían lo que estaba a punto de golpearlos. Todos de repente se hicieron famosos a un nivel que nunca esperaron, y además fueron violados de una manera que no sabían cómo tratar».

Hussey ha defendido la escena del desnudo en entrevistas anteriores. En 2018, le dijo a Fox News que «se hizo con muy buen gusto» y «no fue gran cosa».

Los representantes de Hussey y Whiting no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios de EW.

Romeo y Julieta fue un éxito comercial y de crítica en el momento de su estreno, y fue nominada a cuatro premios Oscar. Hussey apareció en películas como Black Christmas , Death on the Nile y Undeclared War . Los créditos cinematográficos posteriores de Whiting incluyeron The Royal Hunt of the Sun , Say Hello to Yesterday y War Is Hell . Los dos también se reunieron en la película Social Suicide de 2015 .

Cactus24//04-01-2023