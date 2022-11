Sector construcción propone invertir 10.000 millones de dólares para rehabilitación parcial de servicios públicos

La Cámara Venezolana de la Construcción (CVC) plantea que, en un período de dos años y con una inversión estimada de 10.000 millones de dólares, se puede empezar a “rehabilitar lo que ya está” en materia de generación y distribución de agua potable, electricidad y gas doméstico y en el mejoramiento de obras públicas, vialidad y recintos hospitalarios. Así lo afirmó el vicepresidente de esta organización, Rafael Torrealba.

Torrealba destacó en el portal web El Carabobeño, que la recuperación de los servicios es primordial para una eventual recuperación económica en general y, en especial, de sectores como la construcción y la industria, de los más golpeados por la crisis y que más generación de empleos tenían.

“La energía eléctrica es un insumo más en una fábrica. Si no está ese insumo, no pueden operar, no pueden crecer y no puede haber más fábricas. Si no se resuelven los problemas del agua, la electricidad y la salud pública, no se puede apuntalar el crecimiento”, resaltó.

