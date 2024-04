Enrique Márquez continuará en la carrera presidencial

El candidato presidencial Enrique Márquez aseguró este jueves que continuará con su campaña antes de las elecciones del 28 de julio.

“Hoy les informamos que hemos decidido continuar. Continuar impulsando nuestra alternativa. Desde la oposición; (…) Hemos decidido continuar no desde el punto de vista del tonto, sino desde el punto de vista de un hombre que quiere lo mejor para su país, nunca dividir”, afirmó durante su conferencia de prensa.

Además, se mostró a favor de la propuesta del presidente de Colombia, Gustavo Petro, que busca garantizar “la vida y los derechos políticos de los perdedores”.

«Hemos decidido continuar promoviendo nuestra alternativa desde el flanco opositor, desde el flanco del cambio, no desde el flanco de la complicidad, sino desde el ángulo de un país que ya no aguanta más, porque nosotros no confiamos en este gobierno, y no confiamos en sus acciones y no confiamos en su forma de actuar en un juego sin reglas como es este proceso electoral», expresó Márquez.



El abanderado del partido Centrados, no descartó apoyar en algún momento la candidatura presidencial unitaria de Edmundo González Urrutia. «El juego apenas comienza y debemos prepararnos para los obstáculos que se pueden presentar».

Cactus24 (25-04-2024)

Enrique Márquez , elecciones ,

Abre este enlace para unirte al grupo de WhatsApp

También estamos en Telegram, Facebook y el canal de Whatsapp