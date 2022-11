Compran ataúd para adornar en Halloween y trajo los restos de una mujer muerta

Brooke Wozniak, de Baltimore, Estados Unidos, publicó un video en TikTok relatando la terrorífica experiencia. Reveló que encontraron los restos de Edith Crews, una mujer que falleció a causa del COVID-19 y cuyo cuerpo fue cremado en enero de 2022.

Hallaron la identificación de la mujer, su certificado de defunción, un brazalete que usó en su estancia en el hospital y las cenizas de ella.

«Todos estaban en estado de shock y realmente no sabíamos cómo sentirnos al respecto», afirmó Wozniak para Fox 5 Washington.

Ella decidió hacer el video en la red social con la esperanza de poder encontrar la familia de la difunta para devolver sus cenizas y posesiones.

“Mi primera reacción fue ‘tenemos que encontrar a la familia. Tenemos que encontrar a quien sea el pariente más cercano o a quien la conozca’”, agregó.

Precisamente, las nieta Edith Crews vio el video y pudo recoger las cenizas y pertenencias de su abuela para entregárselas a su mamá, Sabrina Jones, quien agradeció a la familia Wozniak y manifestó estar muy afectada por la muerte de su madre.

Jones explicó que había alquilado el ataúd por medio de una funeraria, pero aún no entiende cómo los restos de su mamá terminaron en el féretro.

🧵

A Baltimore family made this TikTok searching for relatives 👉👉 after they purchased a casket for Halloween decoration & discovered possible cremated remains & personal doc’s for a deceased woman inside. The deceased woman’s granddaughter saw the VID & told fam.@fox5dc pic.twitter.com/p2tKf0DBU7

— Stephanie Ramirez (@RamirezReports) October 31, 2022