Ladrón robó a una mujer y antes de irse la aconsejó: «Me dio un abrazo y me recomendó que no deje más la puerta sin llave»

La amabilidad y astucia de un ladrón dejó asombrada a una mujer de nacionalidad Argentina, luego de que el pasado martes entrara a su habitación para despojarla de sus pertenencias.

Tras escapar de la cárcel el hombre entró a la casa de la mujer identificada como Patricia Morales, sustrayéndole objetos de valor, sin embargo, antes de abandonar el lugar tuvo un gesto con la víctima.

«Me dio un abrazo y me recomendó que no deje más la puerta sin llave. Me dijo que no era asesino, que era chorro para darle de comer a sus hijos”, declaró la víctima.

Tras una ardua búsqueda las autoridades aprehendieron nuevamente al malhechor y a sus cómplices quienes se disponían a cometer otro delito de hurto.

Se conoció que el hombre no tenía familia que sustentar, sino un abultado prontuario por lo que desde el 2016 cumple una condena debido a una causa de robo calificado.