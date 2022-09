Video| Estudiantes golpearon y amarraron a profesor que los reprobó

Anuncios Google

El Primer Informe de Información (FIR) ha sido registrado contra el director y 11 estudiantes, dijo la policía.

“El profesor Suman Kumar y el empleado Soneram Chaure se quejaron de que fueron golpeados y atados a un árbol siguiendo las instrucciones del director.

Cuando los oficiales llegaron al lugar después de que se informara del incidente, los estudiantes se quejaron de que sus maestros les habían dado muy pocas calificaciones en las prácticas y que no les habían dado una explicación.

“Recibimos información sobre el incidente y mantuvimos conversaciones con todos los maestros. Cuando llegamos allí, los estudiantes dijeron que les dieron muy menos calificaciones en las prácticas y que no recibieron una respuesta adecuada de sus maestros”, dijo Surendra Hebram, Oficial de Extensión Educativa.

En respuesta al incidente, Kumar Suman, un maestro, dijo que los estudiantes los llamaron con el pretexto de celebrar una reunión y se quejaron de que sus resultados se habían estropeado.

“Los estudiantes nos llamaron con el pretexto de hacer una reunión y dijeron que sus resultados estaban arruinados. Ocurrió porque sus notas prácticas no se incluyeron en los resultados. Eso debía hacerlo el director. Así que no podríamos haber dado ningún paso al respecto”, dijo Suman.

