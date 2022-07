Hombre con VIH se cura con trasplante de células madre

Un hombre estadounidense de 66 años con VIH posiblemente se curó del virus mediante un trasplante de células madre para tratar el cáncer de sangre. El enfoque, que ha demostrado éxito aparente en otros cuatro casos, utiliza células madre de un donante con una anomalía genética rara específica que da lugar a células inmunitarias naturalmente resistentes al virus.

“Nunca pensé que vería el día en el que no tendría VIH”, dijo en un comunicado el paciente que prefirió no revelar su identidad y fue tratado en el centro médico City of Hope, en Duarte (California).