El mejor restaurante del mundo está en Copenhague y el segundo en Perú

Otro nórdico, Geranium, el restaurante con menú Vegetal de Rasmus Kofoed en Copenhague, Sustituye al danés Noma como número uno del mundo en la lista World’s 50 Best Restaurants 2022 de los mejores del mundo, dada a conocer este lunes.

“La comida nos une, a gente de distintos planetas. Me siento agradecido de estar aquí, y lo agradezco sobre todo el equipo más increíble que se puede encontrar, el de Copenhague “, leía un nervioso kofoed sobre el escenario londinense.” unos a otros. Gracias por volver a juntarnos a todos, 50’s best”.

El segundo en la lista ha sido Central, con Virgilio Martínez y Pía León al frente, un suculento y bello escaparate de la biodiversidad de Perú. La pareja apasionada y profesional formada por Martínez y León (Reconocida como Mejor Cocinera del Mundo el pasado 2021).

Considerado uno de los restaurantes mimados por los votantes de 50 Best, en cuya lista aparece desde 2013, Central ha sido nombrado Mejor restaurante de América Latina y, además, restaurante latinoamericano de la década.

Y entre los profesionales a seguir, el denominado The One to Watch, 50 Best destaca este año la labor del cocinero Alexandre Matzia. Este exjugador de baloncesto altera en fogones franceses y españoles está al frente del restaurante AM en Marsella, un tres estrellas donde traza un viaje emocional con platos de pescados y verduras e effectencia africana, fruto de Resu enfancia inblía.

La lista de los 50 mejores fogones

1 – geranio (Copenhag, Dinamarca)

2-Centro (Lima, Perú)

3 – Desfrotar (Barcelona, ​​España)

4. DiverXo (Madrid, España)

5 – Pujol (México)

6 – Asador Etxebarri (Atxondo, España)

7. A Casa Do Porco (São Paulo, Brasil)

8. Lido 84 (Gardone Riviera, Italia)

9 – Quintinel (México)

10 – Le Callander (Rubano, Italia)

11 – Maidó (Lima, Perú)

12 – Ulises (Senegalia, Italia)

13 – Sterick (Viena, Austria)

14 – Don Julio (Buenos Aires, Argentina)

15 – Reale (Castell di Sangro, Italia)

16 – Elcano (Gitaria, España)

17- Knobelhart y Schmützig (Berlín, Alemania)

18. El Alquimista (Copenhag, Dinamarca)

19. Plaza del Duomo (Alba, Italia)

20 – Den (Tokio, Japón)

21 – Mogaritz (San Sebastián, España)

22- Septimi (París, Francia)

23 – The Jane (Amberes, Bélgica)

24 – El presidente (Hong Kong)

25 – Frantzén (Estocolmo, Suecia)

26. Restaurante Tim Row (Berlín, Alemania)

27 – Hof Van Cleef (Kruishoutem, Bélgica)

28. Le Clarence (París, Francia)

29. San Huberto (San Casiano, Italia)

30- Florileg (Tokio, Japón)

31- Arpége (París, Francia)

32. Maita (Lima, Perú)

33- Atomix (Nueva York, EE UU)

34 – Heisha Franco (Kobarid, Eslovenia)

35. The Clove Club (Londres, Reino Unido).

36. Odette (Singapur)

37. Fyn (Ciudad del Cabo, Sudáfrica)

38 – Gordner (Copenhag, Dinamarca)

39- Sorn (Bangkok, Tailandia)

40 – Palacio Schönstein (Fürstenau, Suiza)

41- LASEM (Osaka, Japón)

42 – Quique Dacosta (Dénia, España)

43- Burago (Santiago, Chile)

44- Le Bernardin (Nueva York, EE UU)

45 – Narisawa (Tokio, Japón)

46- Belcanto (Lisboa, Portugal)

47- Utic (Río de Janeiro, Brasil)

48 – Leo (Bogotá, Colombia)

49. Ikoyi (Londres, Reino Unido)

50. Hilo único (Healdsburg, California, EE UU)