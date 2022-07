Cabello: Oposición no hará primarias verdaderas

Anuncios Google

“La derecha está profundamente dividida, sus dirigentes no van a hacer elecciones primarias, ellos podrán hacer un simulacro, pero primarias verdaderas no las harán”, auguró este lunes el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello.

Blom

“¿Cuántos candidatos presentarán?, depende de su jefe, el imperialismo”, planteó durante la rueda de prensa semanal del partido socialista, al ser consultado sobre las peleas internas de las organizaciones políticas tradicionales para ponerse de acuerdo rumbo a las presidenciales del 2024.

“Cada uno de ellos pone una excusa, que no esté el CNE, ¿y quién es el rector electoral en Venezuela? El CNE”, advirtió. Cabello explicó que los derechistas exigen que no haya Plan República, además de no usar Registro Electoral, sin captahuellas y totalmente manual, para que regrese la impunidad y el robo electoral del siglo pasado.

“Casi que sin reglas, eso le permitiría a ellos volver a lo que era la vieja votación, quieren ellos, el ‘acta mata voto’. Eso es pasado”, dijo.

“Que la derecha siga peleando, lo que nosotros debemos hacer es seguir trabajando; las fuerzas revolucionarias, Bolivarianas, nos mantenemos unidos ante cualquier circunstancia. No hay forma ni manera que ellos puedan dividirnos a nosotros”.

España quiere energía de Venezuela

“No podemos confiar nada en ellos y es así. Podemos sentarnos a hablar con quien sea en cualquier tema, pero nosotros sabemos con quién hablamos, no entregaremos un cheque en blanco, tenemos petróleo, pero España tiene que pagar el precio y, dadas las circunstancias, tendrían que pagar adelantado”, resumió Cabello, al ser consultado sobre la posibilidad de comerciar crudo a los españoles.

“El Gobierno de España está en la Casa Blanca (EE. UU.), porque en España no hay gobierno. Ellos dicen lo que diga la Casa Blanca”, expuso el dirigente socialista venezolano, al rechazar que ahora el gobierno de Pedro Sánchez pretenda acudir a Venezuela para resolver los problemas de energía que ese país europeo vislumbra tras apoyar sanciones a Rusia, tal como hizo contra Venezuela.

Advirtió, además, que España tendría que explicar cómo pretende pagar, porque hasta ahora no podrá hacerlo por el sistema internacional que fue usado para bloquear recursos de Venezuela.

“Me explico, si nosotros estamos bloqueados ¿Cómo van a pagar, con una cuenta de un banco de Portugal, cuando un banco portugués nos congeló dinero? ¿Con una cuenta en Gran Bretaña, cuando allí nos robaron el oro?”, ejemplarizó gráficamente.

“Tienen problemas con el gas, petróleo, fertilizantes y EE. UU. no les ayudará, ahora viene el invierno y por allá es muy severo. ¿Cómo se irá a poner el costo de los servicios energéticos en Europa completa, no solo de España?”, planteó.

“Están buscando solucionar sus problemas que ellos mismos se han creado por seguir las políticas de EE. UU.”, reclamó. “Repetimos: aquí hay petróleo por más de 100 años pero lo tienen que pagar, no se lo van a robar”, sentenció.

Por otra parte, Cabello destacó que España, así como otros países europeos, deberán reconocer el gran daño causado al pueblo venezolano.

“Repsol se fue y causó un gran daño al pueblo. Nosotros no le debemos nada a ellos, ellos sí a nosotros”, dijo sobre una empresa petrolera española.

Ejemplarizó que si el presunto “gobierno interino ” que reconoció España hubiera tenido éxito en su felonía, “Juanito Alimaña le estuviera pagando a ellos, es decir Venezuela le pagaría a ellos para que se llevaran el petróleo, esa sería la forma de pago”. Refirió sobre la compensación a España por su apoyo al interinato usurpador.

“Aquí hay un solo presidente que se llama Nicolás Maduro Moros. Si quieren suministro de petróleo tienen que hablar con Nicolás Maduro y el Gobierno Bolivariano y chavista”, le recordó al gobierno español.

“No les sirve Narnia, absolutamente para nada”, espetó, finalmente./VTV

CACTUS24 18-07-22