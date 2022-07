Estas son algunas de las prohibiciones para los asistentes a Qatar 2022

Anuncios Google

Te presentamos en esta ocasión las diversas prohibiciones para los asistentes a la Copa Mundial de Qatar 2022. El país asiático tiene algunas normas estrictas para los visitantes.

Desde que se dio a conocer que la sede donde se llevará a cabo el Mundial de Futbol 2022 era Catar, todos sabían que esta celebración de la Copa del Mundo sería diferente y bastante peculiar debido a que es un país musulmán que se rige bajo su religión y a las acciones que son mal vistas en la cultura catarí.

Están son las prohibiciones:



1. Venta y consumo de alcohol: Ni en los estadios, ni en espacios públicos, ni mucho menos manejar luego de tomar. El estado de Catar está avisando con bastante anticipación la prohibición de bebidas alcohólicas como la cerveza. Las amenazas son hasta seis meses de prisión y multas que superan los 700 dólares.



2. Muestras de cariño en público: Las muestras de afecto o de intimidad están prohibidas en Catar, especialmente si las personas involucradas no están casadas. Nada de besos en público.



3. Código de vestimenta: Cero outfits sensuales en el Mundial. Es una exigencia cubrir hombros y rodillas con ropa en Catar. Las mujeres no podrán utilizar ropa que muestre algo más que no sea su rostro. Nada de vestidos cortos, bermudas y shorts dentro de los estadios u otras localidades. Suerte a las damas con el calor.



4. Relaciones sexuales fuera del matrimonio: Se penalizará a siete años de cárcel por una aventura de una noche durante el mundial en Qatar.



5. La homosexualidad es castigada: Nasser Al-Khater, presidente del comité organizador de Qatar 2022, dijo en diciembre de 2021 que «la homosexualidad no está permitida» en el país. Pidió respeto porque «Catar y los países vecinos son conservadores», pero destacó que los miembros de la comunidad LGTBIQ+ podrán ingresar y asistir a los partidos.



6. Prohibido decir groserías: Ten especial atención a lo que dices, pues cualquier agresión, ya sea verbal (insulto) o física, es tipificada en Qatar como delito con multas, privación de libertad, o, incluso, en algunos casos a la deportación del país. Se recomienda evitar hacer cualquier gesto que pueda ser malinterpretado.



7. No está permitida la pornografía y otros vicios: No lleves al Mundial ni libros religiosos ni publicaciones con contenido para adultos, porque serán confiscadas en el aeropierto.



8. No se puede festejar en la vía pública: Esta va a generar problemas, especialmente cuando un equipo gane un partido. No hay tolerancia en Catar para gritos en la calle o comportarse de formas que puedan ser consideras irrespetuosas para el estado catarí. Ese, efectivamente, es el problema. Deportación y prisión pueden ser los castigos.



9. Comer cerdo está prohibido:Con base en la religión musulmana, la carne de cerdo no está permitida en Catar, por lo que ni siquiera se podrá importarla. Por ello toda persona que sea sorprendida tratando de meter esa comida terminará con una multa o, en el peor de los casos, con una pena de cárcel.



10. No se permite tomar fotos a personas extrañas: Si bien no hay ningún problema con tomar fotos o grabar videos, debes tener cuidado de no registrar a ningún ciudadano qatarí sin su consentimiento. Para esto, los medios de prensa necesitarán un permiso especial.

Cactus24 (14-07-2022)