David Blanco Blake es un sexólogo de 27 años que usa TikTok para difundir su trabajo y responder dudas de los usuarios. Sin embargo, se hizo viral cuando contó una triste historia de amor.

El sexólogo narró que esa relación comenzó en la adolescencia y que pasaron muchos años como pareja. Incluso se mudaron a vivir juntos. Al poco tiempo, su entonces novia le dijo que estaba embarazada, pero resultó ser un embarazo psicológico.

Por ello, David decidió hacerse la vasectomía. Sin embargo, no le dijo a su novia que se había sometido al procedimiento. Entonces se llevó una desagradable sorpresa.

La operación fue un éxito y él ya no era fértil. Así que su reacción cuando su novia le dijo que estaba embarazada no fue de alegría.

Allí fue cuando se enteró de que había quedado embarazada de su mejor amigo, informa Blu Radio.

Cuando llevaba a cabo el ‘trend’, Blanco relató: «Es un diez, pero… Tú dices ‘la neta no quiero tener hijos, ahorita no, nunca me he visto con niños’, y te haces una vasectomía, y por cosas del destino nunca le dices que te hiciste una vasectomía, por cosas de agenda, por lo que tú quieras».

«Luego dice estar embarazada. Y tú dices ‘ah, seguramente otro embarazo psicológico’, se hace otra prueba de sangre y sí, sí estaba embarazada», sostuvo.

En esta línea, agregó que «obviamente, ella no sabe que tú tenías la vasectomía y tú le preguntas algo histérico ‘¿de quién era?’, no te dice, pero después te enteras de que era de tu mejor amigo, de ese entonces, que te llevabas con él desde la primaria».

Lleva nueve años soltero

Una vez que se viralizó el hecho, los usuarios comenzaron a dejar diversos mensajes, algunos apoyándolo, mientras que otros se lo tomaron con cierto grado de humor.

En tanto, Blanco, al final del registro, recalcó que desde aquel quiebre con su novia, ha estado nueve años soltero.

Cactus24//14-07-2022