Carmen Electra asegura que estar en OnlyFans es «exactamente lo que quería hacer»

Carmen Electra ha abierto recientemente su propia cuenta en el sitio de suscripción para adultos, donde publicará fotos en traje de baño y lencería, así como tutoriales de belleza y contenido sobre sus vacaciones, un proyecto que le entusiasma debido a su capacidad para mantener contacto «uno a uno» con sus fans y, sobre todo, ser su propia jefa.

En declaraciones a Fox News Digital, dijo: «Me he dado cuenta de que OnlyFans es un lugar seguro donde puedes ser tu propia jefa. Me he convertido en mi propia directora creativa, mi propia estilista, la creadora de mi perfil. Estás en contacto con los fans, así que pueden hacer peticiones y me encanta. Puede ser muy, muy divertido. Me he divertido mucho creando fotos, grabando videos y permitiendo a mis fans que me sigan allá donde vaya en estos viajes de mi vida. Eso es exactamente lo que quería hacer».

Carmen, que también es cantante y modelo, se convirtió en un símbolo sexual mundial gracias a su papel de Lani McKenzie en ‘Baywatch’, en los años 90. Y después de oír hablar de OnlyFans «varias veces», no pudo quedarse con las ganas de averiguar si era una plataforma ideal para ella.

«Es algo común que me ha sucedido a lo largo de mi carrera. Me refiero a los comienzos. Recuerdo que iba al centro comercial aquí en Los Ángeles y simplemente iba a pasear por los pasillos. No tenía suficiente dinero para comprar nada, pero miraba en las tiendas y la gente se me acercaba y me decía: ‘¿Eres actriz? ¿Eres modelo?’. Siempre me preguntaban lo mismo y me decían: ‘Deberías dedicarte a la actuación’. O ‘deberías hacer esto, hacer aquello’, y creo que con OnlyFans oí hablar de ello varias veces hasta el punto de que decidí hacerlo por mí misma».