¡Adiós panty!: Hoy 22 de junio es el día de la Mujer sin Ropa Interior (+Detalles)

Hoy se celebra uno de los días más desenfadados, cómodos y atrevidos para muchas féminas. El 22 de junio es el Día Mundial de las Mujeres sin Ropa Interior.

Es un día al año que incita a la desobediencia femenina y a librarse de los códigos impuestos por la sociedad y convencionalismos, cuyo único requisito es no utilizar ropa interior. Cómodo para muchas, antihigiénico para otras. Es cuestión de costumbre y quitarse el pudor.

Esta curiosa efeméride obedece al inicio del solsticio de verano y la llegada de la época más caliente del año, que incita a despojarse de la ropa para andar más cómodos y frescos ¡que descaro! Todo comenzó por una campaña en la red social Facebook en el año 2012, la cual tomó tanto auge que se convirtió en un día mundial.

El término formal es ropa interior femenina, prenda íntima o lencería. Pero, ¿conoces como se le denomina a la ropa interior en varios países? Bragas y tangas (España), panties (EEUU, República Dominicana), pantaletas, hilo dental o tanga (Venezuela), calzones y chones (México, Bolivia, Costa Rica, Chile), blúmer (Cuba), bombachas (Argentina, Uruguay y Paraguay).

¡Atrévete y celebra este día sin tapujos! Comparte información sobre el Día Mundial de las Mujeres sin Ropa Interior en las redes sociales, utilizando el hashtag #NoPantyDay.

Mujeres Cactus24 te trae unos datos, los beneficios de no usar ropa interior:

Ventilación:

El aire puede pasar libremente a tus partes íntimas; cuando usas ropa interior, y aún más si es de tela sintética, la ventilación es mínima, por lo que hace que la zona íntima no respire y la humedad en ella se acumule.

Si es la primera vez que intentas despojarte de los pantys puedes experimentar solo dormir sin calzones, así logras darle a la zona íntima un tiempo para sentirse libre y ayudarle a estar más saludable.

Menos hongos y bacterias:

Esta es una de las ventajas principales pues no llevar ropa interior contribuye a mantener alejadas las infecciones que se producen por hongos y bacterias.

Incluso si como mujer has sido diagnosticada en repetidas ocasiones con candidiasis es una buena idea considerar dejar de usar ‘cucos’.

También debes tener en cuenta que las amadas tangas llegan a convertirse en las peores enemigas de la salud íntima, por lo que permiten que las bacterias de la zona anal pasen a la vagina.

Juego sexual:

No llevar ropa interior puede desencadenar en un divertido juego sexual; hacerle saber a la pareja que no llevas bragas es el primer paso, probablemente le parezca excitante y llega a ser una muy buena ante sala para revivir la pasión.

Además, estar libre de ropa interior te ayudará a sentirte más sexy y probablemente con una actitud ‘on fire’ resulta mucho más atractiva.

Comodidad y menos olores:

La mayoría, por no decir todos, en algún momento hemos encontrado una persona con olores no muy agradables, para mejorar ese problema, no usar ropa interior es una gran solución (aplica para hombre y mujeres).

No usar pantys o calzoncillos ayudará a que el sudor que se acumula en la zona se evapore, logrando menos rozaduras y disminuirá los malos olores.

Reduce problemas de circulación:

Si la ropa interior es muy ajustada puede afectar la circulación, entonces si esos ‘chones’ te incomodan es mejor dejar de usarlos o probar una ropa interior un poco más holgada.

Menos infecciones urinarias:

No usar ropa interior previene este tipo de infecciones y si tu problema es que padeces de mucho flujo vaginal, unos días de respiro permitirá una buena circulación de aire y ayudará a mejorar estos inconvenientes.

Buenísimo para el ejercicio:

A la hora de entrenar no llevar pantys resulta un gran beneficio, pues vuelve y juega la cuestión de la ventilación de esta zona, si estando en reposo la zona íntima acumula sudoración y humedad, imagínate al momento de hacer ejercicio.

Dejar los ‘cuquitos’ en el cajón antes de ir al gimnasio disminuye las probabilidades de presentar irritaciones. Si definitivamente prefieres usar ropa interior al hacer ejercicio, lo mejor es quitársela justo antes de terminar.

