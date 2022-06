Noruega espera que continúen esfuerzos para retomar negociación

Anuncios Google

“Saludamos la presencia en el Foro de Oslo de Jorge Rodríguez, en representación del Gobierno, y Gerardo Blyde, en representación de la delegación de la Plataforma Unitaria”, expresó la cancillería noruega.

Además, el Ministerio de Exteriores de Noruega manifestó que esperan “que continúen los esfuerzos en el corto plazo para retomar el diálogo y negociación de Venezuela”.

We welcome the presence at the #OsloForum by @jorgerpsuv, representing the Government, and @GerardoBlyde, representing the delegation of the Unitary Platform; we hope that efforts will continue in the short term to resume the #Venezuela dialogue and negotiation. pic.twitter.com/3F9QGstA84

