II Divo se presentó en Venezuela y le rindió homenaje al fallecido cantante Carlos Marin

El pasado 25 de mayo el grupo de ópera Il Divo se presentó nuevamente en Venezuela deleitando a su fanaticada con sus más grandes éxitos.

Como era de esperarse, el grupo rindió un merecido homenaje a su compañero Carlos Marín, quien falleció el pasado 19 de diciembre de 2021 por causas asociadas al covid-19.

En sustitución del fallecido cantante tuvieron como invitado especial al barítono Steven Labrie y a la Orquesta Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho para deleitar al público presente.

Asimismo, la agrupación reconoció la labor de los profesionales de la salud que han dado todo lo mejor desde que llegó la pandemia del coronavirus

Entretanto, los temas que se dejaron escuchar Te Amaré, Titanic, Hallelujah, I Will Always Love You, de la legendaria Whitney Houston, My Heart Will Go On (en francés), entre otras.

Cactus24: 27-05-2022

Lady Arcila Roberti