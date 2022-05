Más de tres apagones en sectores de la ciudad de Coro

Anuncios Google

Las fluctuaciones eléctricas siguen desmejorando la calidad de vida de los falconianos, más de tres apagones eléctricos reportan los usuarios en diversos sectores de la ciudad de Coro: San José, Independencia, 5 de Julio, Las Trincheras, Los Claritos, Libertadores, Las Velitas, entre otros.

“Es imposible trabajar así, uno vive con incertidumbre con el trabajo que es lo único que tenemos para poder comer”, comentó David, un barbero itinerante del sector San José.

Por su parte, la señora Luz Alcalá, quien se dedica a coser en su tiempo libre, cree que el regreso de la «feria de apagones» pone en riesgo sus equipos de electrodomésticos. Comentó que en ciertas ocasiones, desenchufa la nevera todo el día para evitar que se le dañe.

Los estudios a distancia siguen siendo saboteados por la crisis en el sistema eléctrico. María Garcia ve algunas materias de medicina por su grupo de WhatsApp, necesita Internet para conectarse a la red wifi de su hogar, pero los apagones dificultan su proceso de aprendizaje.

“A veces me molesto por esta situación, así es difícil estudiar, pero al menos yo no me rindo, es agotador”, expresó.

El comité nacional de afectados por los apagones, en su informe más reciente, documentó 24.561 fallas eléctricas en el primer trimestre de 2022.

Los estados occidentales son los más afectados severamente.

Redacción Jhonattam Petit/ Cactus24 (14/05/2022).