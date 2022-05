Balenciaga vende zapatos deportivos destruidos por US$ 1.850

Anuncios Google

La marca de moda de lujo Balenciaga ha presentado una nueva campaña para promocionar una serie de zapatos deportes destrozados con un precio desorbitado.

Blom

Las imágenes —tomadas por el fotógrafo Leopold Duchemin para la marca— de los tenis severamente destrozados se han vuelto virales después del lanzamiento de este lunes del nuevo modelo Paris de la marca de alta costura. Y su apariencia ha causado indignación en Internet.

Pero las fotos de los tenis destrozados que circulan por las redes sociales no cuentan exactamente toda la historia. Aunque han suscitado una gran controversia, las imágenes son en realidad versiones exageradas y limitadas de los tenis que Balenciaga está vendiendo.

Los detalles del nuevo modelo de tenis

Según la marca de moda, solo se podrán comprar 100 pares de zapatos deportivos «extra destruidos» por US$ 1.850. Mientras tanto, la edición no limitada, y las versiones menos destrozadas, se están vendiendo en la página web de Balenciaga por US$ 495 y US$ 625, dependiendo del estilo específico.

En un comunicado de prensa, la marca con sede en París dijo que las fotos de la campaña muestran los zapatos «extremadamente desgastados, marcados y sucios».

Según CNN, la marca afirma que los retratos de la naturaleza muerta «sugieren que los tenis Paris están pensados para ser usados toda la vida», un punto que se siente especialmente relevante en medio de las crecientes conversaciones sobre la industria de la moda rápida y el impacto del consumo excesivo en el planeta.

CACTUS24 11-05-22