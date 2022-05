Muere «Kailia Posey» la niña del meme viral

Su familia ha confirmado la triste noticia, así como la causa de su muerte. Según TMZ, Posey se quitó la vida el lunes 2 de mayo en Washington. «Aunque era una adolescente con un futuro brillante por delante, desafortunadamente en un momento impetuoso tomó la decisión precipitada de poner fin a su vida terrenal», corroboró la familia.

«Ganó innumerables coronas y trofeos después de competir en el circuito de certámenes durante toda su vida. Su aclamado talento como contorsionista ya la había llevado a conseguir ofertas de trabajo en giras profesionales, y recientemente había sido seleccionada para ser animadora en su escuela secundaria el próximo otoño», añadió.

an icon is gone 💔 RIP #KailiaPosey pic.twitter.com/BQSupFgE2h

— GEO🔮 (@ge_est) May 4, 2022