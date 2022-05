Asesinan a machetazos a un agricultor en pleito familiar por tierras

Anuncios Google

José Camacho (53) falleció el domingo tras haber ingresado al Hospital Central de Barquisimeto el viernes 29 de abril, luego de recibir dos machetazos en la parte superior del cuerpo, presuntamente, por unos tíos que le estaban peleando 11 hectáreas en el caserío Bella Tovar II, en Portuguesa.



El martes 26 de abril, Camacho junto a su esposa y su hijo habían ingresado a las tierras para comenzar a trabajarlas, lo que enfureció a sus tíos, quienes sin compasión comenzaron a agredirlos para que se fueran.



«Habíamos llegado a trabajar las tierras, pero de inmediato fuimos agredidos por los tíos de mi papá, nos tiraron piedras y comenzamos a correr, pero él se cayó porque lograron pegarle, ellos venían con el machete y lo hirieron», contó Eduardo Camacho, hijo de José. El joven intentó defender a su mamá, pero también fue herida en la mano y en la cabeza.



Tras el ataque, otro de los familiares fue a auxiliarlos y los llevó al hospital de Ospino donde fueron atendidos, pero José estaba muy mal por lo que fue referido al Hospital Central para ser operado de emergencia, y por falta de una cama en UCI no pudo ser intervenido.



Eduardo explicó que su papá conformó una asociación con uno de sus tíos que falleció hace dos años, por lo que todas las tierras habían quedado a su nombre. Sin embargo, tras la muerte los hermanos le pedían que se las entregara, lo que hizo que el caso fuese llevado al INTI, ente que le otorgó la titularidad.



«Mi esposo aún sabiendo que eso era de él, se los iba a entregar para no tener problemas, pero él les pidió una parcela. Ellos no quisieron porque era todo o nada. Queremos justicia», dijo su esposa María Campos a La Prensa de Lara.

Blom

CACTUS24 03-05-22