Omar Enrique insultó a Arcángel por decir que no se presentará en Venezuela

Anuncios Google

El cantante Omar Enrique subió un video en el que criticó al reguetonero a Arcángel, quien hace unos días pidió a productores venezolanos que no lo llamen para presentarse en el país.

“Aquí nadie está pendiente de ti y nadie te ha llamado porque sabemos que no vas a venir. No seas estúpido, bobo», fueron parte de las palabras que el merenguero le envió al intérprete de Me prefieres a mí.

Blom

El cantante chavista Omar Enrique respondió con insultos al reguetonero Arcángel por no querer cantar en Venezuela: “Aquí nadie está pendiente de ti y nadie te ha llamado porque sabemos que no vas a venir. No seas estúpido, bobo del coño”. pic.twitter.com/UJgbhRZvzs — Directo a la Fuente (@directolafuente) April 22, 2022

Arcángel reiteró hace días que no vendrá a Venezuela mientras Maduro gobierne la nación petrolera. «Esto es para la gente de Venezuela. Les voy a decir algo a los promotores de Venezuela: ya yo fui bien claro, hasta que no salga ese hombre (Maduro) de ahí no voy a ir para allá», afirmó en un video.

Cactus24//22-04-2022