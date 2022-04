Arcángel asegura que regresará a cantar en Venezuela cuando salga Maduro del poder

Anuncios Google

El reguetonero Arcángel dijo que rechazó una vez más regresar a cantar en Venezuela hasta tanto no salga Nicolás Maduro del poder.

En un video publicado en sus redes, el cantante se dirigió a los productores venezolanos que lo han contactado para ofrecerle presentaciones en el país.

«Esto es para la gente de Venezuela. Les voy a decir algo a los promotores de Venezuela: ya yo fui bien claro, hasta que no salga ese hombre (Maduro) de ahí no voy a ir para allá», afirmó.

Criticó, asimismo, las condiciones de crisis en las que viven algunos venezolanos: «Tienen a uno de los países favoritos de uno pasando trabajo y yo no estoy de acuerdo con toda esa cosa».

«Dejen de estar llamándome, ofreciéndome dinero, yo no voy a ir para allá. Yo lo dije: la primera vez que vaya a Venezuela va a ser gratis, no voy a cobrar un peso, no me interesa un centavo, pero voy a dar alegría a un pueblo libre», remató.

