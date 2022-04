Cristian Castro enamorará a Caracas el 19 de mayo

Anuncios Google

Caracas vivirá una noche de romance y melancolía de la mano de Cristian Castro, quien llegará a la capital venezolana en el mes de mayo para cautivar al público con sus canciones más emblemáticas.

Si tú me amaras, Lloran las rosas, Yo Quería, Amaneciendo en ti, Mi Vida sin tu amor, Azul, Dicen, Sin Aliento, El culpable soy yo, No me digas, entre otros éxitos, serán parte del repertorio que Castro recorrerá en La Terraza del CCCT el próximo jueves 19 de mayo. También, rendirá tributo a Juan Gabriel y José José interpretando los grandes éxitos de estos ídolos de la música romántica.

El popular cantante mexicano regresa luego de varios años de ausencia en los escenarios venezolanos y alista una velada en la que no faltarán las sorpresas para el público.

Reconocido por más de 65 discos de oro y 31 de platino a lo largo de su carrera, Castro es uno de los artistas más relevantes del pop y la balada romántica. Ha vendido más de 25 millones de discos alrededor del mundo y sus canciones han encabezado las listas de las principales carteleras.

“Cristian Castro Hits Tour & Homenaje a Juan Gabriel y José José” es la mejor experiencia para celebrar el mes de las madres que nos brindan RM53 Entertainment Group y Prodec, empresas que siguen comprometidas en producir emociones al público venezolano con lo mejores espectáculos de talla internacional, trayendo a nuestro país a los artistas más solicitados del momento.

La venta de los tickets se anunciará próximamente a través de la plataforma de Ticket Mundo.

Cactus24 (07-03-2022)