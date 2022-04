Madre biológica de Zahara Jolie Pitt, hija de Brad y Angelina, cuenta por qué la dio en adopción

Anuncios Google

Cuando en 2005 Angelina Jolie adoptó legalmente a una bebé de seis meses nacida en Etiopía que llevaba el nombre de Yemsrach, acaparó la atención de la prensa mundial. Ahora, diecisiete años después, la madre biológica de la adolescente, Mentewab Dawit Lebiso, ha revelado la desgarradora razón por la que tuvo que darla en adopción en aquel entonces a la exitosa actriz.

Blom

Durante una entrevista con la agencia Reuters, Mentewab habló sobre la trágica forma en que concibió a la menor, asegurando que se vio obligada a alejarse de la pequeña.

“Un hombre sacó un cuchillo y me puso una mano en la boca para que no gritara. Me violó y luego desapareció», dijo.

Mentewab relató que cuando su familia se enteró de que estaba embarazada la corrieron de su casa, fue entonces cuando salió a Hosanna, un pequeño poblado de Etiopía donde nació Zahara. Sin embargo, debido a que estaba sola y sin trabajo, la salud de ambas empeoró, por lo que tuvo que volver al lado de su familia. Allí, la madre de Mentewab sugirió dar a su hija en adopción, a pesar de no querer hacerlo.

«Mi bebé estuvo al borde de la muerte. Estaba desnutrida y ni siquiera era capaz de llorar (…) estaba desesperada y decidí alejarme, en lugar de ver morir a mi niña».

La mujer explicó que ha guardado silencio durante casi dos décadas porque en su comunidad es mal visto ser víctima de abusos. También agradeció a Angelina Jolie y a Brad Pitt por haberle dado a su hija una segunda oportunidad de vida: “Creo que mi hija es muy afortunada por ser adoptada por una mujer mundialmente famosa. Le deseo lo mejor. Angelina Jolie ha sido más madre para ella que yo. Ha estado con ella desde que era un bebé, pero eso no significa que no la extrañe”.

Esta no es la primera vez que la madre biológica de Zahara Jolie-Pitt porque habla sobre la adolescente. En 2017 dijo a Daily Mail que todos los días de su vida extraña a su hija, a pesar de no conocerla, señala Bang Showbiz.

«La extraño todo el tiempo. Pienso en ella todos los días y espero pronto escuchar su voz o ver su cara. Sé cuándo es su cumpleaños, pero me entristece no poder celebrarlo con ella. Espero tener en algún momento un contacto regular con ella”, dijo entonces.