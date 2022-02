Le amputaron los dedos después de una horrible infección

Anuncios Google

En Peterborough, Inglaterra, una joven madre se vio afectada por una grave infección que le llevó a la amputación de todos los dedos de las manos.

Sadie Kemp, estaba construyendo una cocina de juguete con su hijo de dos años el día de Navidad cuando sintió un dolor agudo en los riñones.

La madre de dos hijos fue llevada al hospital gritando de dolor, pero los médicos solo le dieron analgésicos y le dijeron que regresara si empeoraba.

La Sra. Kemp regresó y afirmó que la colocaron en coma inducido durante dos semanas.

Los médicos descubrieron que su dolor se debía a un cálculo renal que provocó una infección y luego provocó sepsis, una afección potencialmente mortal en la que el cuerpo ataca su propio tejido.

También puede causar coágulos de sangre que cortan el suministro de sangre a las extremidades y hacen que los pacientes necesiten amputaciones.

A la trabajadora de NHS Test and Trace le amputaron los dedos izquierdos esta semana y perderá los cinco de la mano derecha cuando sus heridas hayan sanado. Los médicos aún tienen que decidir si se pueden salvar los dedos de los pies, los pies y las piernas.

Al describir su terrible experiencia, la Sra. Kemp reveló que cuando recobró el conocimiento le dijo a su madre que “debería haber apagado el soporte vital”.

Pero su madre le preguntó si preferiría ver a sus hijos, Kenzie, de 16 años, y Hendrix, de 2, junto a su cama o junto a su tumba.

La Sra. Kemp dijo: ‘Me he dado cuenta de que me han dado una segunda oportunidad en la vida. Los médicos me han dicho que están tan confundidos que sigo aquí, que no debería estar vivo dada la cantidad de veneno que tenía en la sangre.’

