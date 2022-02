Il Divo regresa a Caracas una década después

Anuncios Google

El grupo pop lírico Il Divo vendrá a la capital venezolana con la gira tributo a su fundador Carlos Marín.

Luego de pasar semanas de luto por la muerte de una de sus voces fundadoras, Carlos Marín; el ahora trío pop lirico Il Divo confirmó que el 25 de mayo estará con su gira en Caracas en el Ccct. Su invitado especial Steven Labrie los acompañará.

Tal como lo había anunciado la productora Evenpro en noviembre pasado durante el Liveri Music Festival; el grupo incluyó a la capital venezolana en su tour mundial que harán en honor a Carlos Marín. El vocalista español falleció a mediados de diciembre de 2021 luego de estar varios días hospitalizado por complicaciones con la COVID-19.

Aunque en un principio se pensó que el tour que tenían planificado para 2022 correría con la suerte de las fechas que les restaban de 2021; el suizo Urs Buehler, el estadounidense David Miller y el francés Sebastien Izambard decidieron continuar con los planes. Reprogramaron algunas fechas y anunciaron que harían la gira en honor de Marín.

Marín junto con sus compañeros hacía el tour For once in my life por Inglaterra cuando comenzó a sentirse mal. Sin embargo, según información de varios medios, decidió continuar la gira hasta que el 8 de diciembre fue internado en Terapia Intensiva de un hospital de Manchester; con una insuficiencia respiratoria por el coronavirus. Diez días después, murió.

El recorrido continuará como Greatest Hits Tour. Incluirá a un vocalista invitado especial, el barítono mexicano-americano Steven LaBrie y ofrecerá los éxitos más importantes de la carrera.

Il Divo fue descubierto hace 17 años por Simon Cowell. Las entradas comenzarán a venderse solo por la aplicación de Liveri la semana próxima.

