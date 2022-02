Kim Kardashian y Kanye West no paran de enviarse acusaciones

Anuncios Google

En una rara reprimenda pública, Kim Kardashian rechazó la publicación de su exesposo Kanye West sobre que su hija North esté en TikTok.

Este viernes, el magnate del rap, que ahora se hace llamar «Ye», publicó una captura de pantalla en su cuenta verificada de Instagram del perfil de su hija de 8 años en TikTok.

«Dado que este es mi primer divorcio, necesito saber qué debo hacer con respecto a que mi hija esté en TikTok en contra de mi voluntad», decía el mensaje que acompañaba la imagen.

El post de West, que ya supera el millón de me gusta, ocasionó que la socialité rompiera el silencio.

Kardashian estuvo muy silenciosa desde que se dio a conocer que ambos se estaban separando, en enero del 2021, cuando ella solicitó el divorcio.

A través de sus historias de Instagram, Kim publicó un comunicado en el que afirma que: “Los ataques constantes de Kanye hacia mí en entrevistas y redes sociales son en realidad más dañinos que cualquier TikTok que North pueda crear”.

North West tiene una cuenta de TikTok conjunta con su madre, y el año pasado Kardashian reprendió públicamente a su hija por transmitir en vivo en la plataforma sin su permiso.

Pero este viernes, Kardashian usó la queja de West para abordar también lo que ella dice que ha sido su comportamiento en medio de su separación.

«Desde el principio, no he querido nada más que una relación de paternidad compartida saludable y de apoyo porque es lo mejor para nuestros hijos y me entristece que Kanye continúe haciendo que sea imposible en cada paso del camino», se leía el comunicado.

Kim lo llamó «manipulador y controlador».

«Deseo manejar todos los asuntos relacionados con nuestros hijos en privado y espero que finalmente pueda responder al tercer abogado que tuvo en el último año para resolver cualquier problema de manera amistosa», puntualizó Kardashian.

El músico asegura que su ex había secuestrado a su hija Chicago.

Kanye se ha vuelto a quejar de la empresaria : «Ayer Kim me acusó de haberle pegado, así que déjame entenderlo. Le ruego ir a la fiesta de mis hijas y me acusa de estar drogado. Después voy a jugar con mi hijo y cojo mis novelas gráficas de ‘Akira’ y me acusa de robar.

Ahora me acusa de haberle pegado. Estas acusaciones pueden meter a alguien en la cárcel. Juegan con la vida de los negros diciendo si les encierran o les dejan libres», ha dicho él en la red de la camarita.

El divorcio entre Kim Kardashian y Kanye West se está complicando muchísimo precisamente porque ambos no paran de enviarse acusaciones en Instagram.

Cactus24//07-02-2022