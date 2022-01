Diosa Canales habla de su primer encuentro sexual con Sigiloso

Anuncios Google

Durante un reciente capítulo de «Horario Restringido», la vedette venezolana Diosa Canales estuvo como invitada especial por medio de una transmisión vía Zoom. Mientras conversaba con Paula Bevilacqua, Diosa reveló cómo fue su experiencia cuando conoció a su actual esposo José Roberto Rojas.

Ambos se conocieron hace 7 años, en un principio, solo mantenían una relación de amistad pero la chispa del amor estuvo presente desde que se vieron por primera vez. Diosa admitió que mientras eran amigos jamás tuvieron relaciones sexuales, pero luego de la primera vez; todo cambió.

«A mí nunca me habían hecho acabar con la boca y él es el único de lo ha hecho…Si tu esposo no te hace acabar con la boca, mami no, usted tiene que buscar uno que se lo haga porque eso es una cosa del más allá.» expresó Diosa.

«No teníamos nada, no teníamos intenciones de acostarnos porque éramos amigos y ese hombre me ha enviado un mensaje que me puso ‘Te quiero chupar el clítoris’. Eso yo no lo entendí, eso me transtornó, tanto que yo me fui para la piscina en la parte de atrás y te lo juro, yo creo que el se metiera en esa piscina era agua con baba. Yo no aguantaba.» añadió.

De esta forma, inició una sólida relación amorosa entre Diosa Canales y José Roberto Rojas, mejor conocido como Sigiloso. Actualmente, tienen 7 años de matrimonio, un hijo y una exitosa carrera en ascenso en Medellín, donde residen.

