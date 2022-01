Niño que actuó en la película ‘Titanic’ sigue cobrando por su papel, 25 años después del estreno

Anuncios Google

Con cinco años de edad, Reece Thompson llegó a la pantalla gigante para participar en la cinta Titanic, la película que por diez años fue la más taquillera en la historia del cine mundial.

Blom

En ese momento, Thompson no sabía qué tan exitosa sería la película dirigida por James Cameron y protagonizada por Kate Winslet y Leonardo DiCaprio.

De acuerdo con el joven, en un principio su mamá y él estaban decidiendo si hacían un comercial para la televisión o si participarían en la película. Finalmente, aseguró, si bien el comercial dejaba mayores ganancias, prefirieron tomar el papel en la cinta, decisión que más adelante confirmarían fue la correcta.

Según aseguró Thompson, quien no continuó en el mundo de la actuación y hoy en día es el director de marketing digital de una estación de esquí y snowboard en Utah, Estados Unidos, llamada Brian Head Resort, su mamá dijo en ese momento: “Hagámoslo, será genial, aún si la película es mala, la veremos”, destaca el diario Semana.

En su papel, del que dijo en la entrevista no acordarse mucho, interpretaba a un niño de nacionalidad irlandesa que viajaba en tercera clase junto a su madre y a su hermana y que mueren durante el naufragio que dejó cientos de muertos.

“Resultó ser una de las películas más taquilleras de la historia, por lo que es bastante extraño verlo en retrospectiva”, dijo en la entrevista.

También contó que tuvo que luchar mucho para poder recrear el acento irlandés en la única línea que debía decir durante toda la cinta. Según él, trataba de imitar al coach de oratoria y el resultado fue lo más cerca que pudo estar de imitar el acento de Irlanda.

La verdadera sorpresa se la llevó Thompson cuando, años después del estreno y el éxito de la cinta, le llegó su primer cheque de regalías que fue de varios millones de dólares. Este mismo cheque empezó a llegar cada trimestre con buenas sumas de dinero que le servían para sus gastos.

Aseguró que a veces los cheques llegan entre los 100 y los 300 dólares, pero añadió que no es algo que espere todos los meses. “Esto ya no está presente en mi mente. No es que piense: ‘Oh, ¿cuándo voy a recibir un nuevo cheque del Titanic? Pero, cuando sucede, es como decir: ‘Oh, genial, 100 dólares extra’”, confesó en la entrevista.

En algunas ocasiones, aseguró, le pareció muy extraño que le llegara un cheque de 250 dólares de una película que se filmó hace 25 años, pero dijo que espera que la cinta siga ganando mucho porque significa “dinero extra para mi”, afirmó

Vale la pena recordar que la película Titanic recaudó más de 2.000 millones de dólares después de su estreno y es la tercera más taquillera en la historia.