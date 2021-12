Venezolana atendió parto de una mujer en situación de calle en Perú

Anuncios Google

Valeria Roa Molina salió como cada día a su trabajo en Lima, Perú, sin imaginarse que el 03 de diciembre tendría que sacar fuerzas para ayudar a traer al mundo a una bebé.

Fue en la mañana del viernes cuando Valeria escuchó los gritos de una mujer en situación de calle quien pedía ayuda porque estaba en labores de parto.

La venezolana contó a Cactus24 que las personas temían ayudar a la mujer debido a la situación en la que se encontraba y por temor al Covid-19, sin embargo, ella decidió hacerlo.

«Mi esposo a través de una llamada telefónica me motivó. Me dijo: ‘tú puedes mi amor, no tengas miedo y ayúdala’, entonces recordé lo que pasé cuando di a luz hace 1 año y 7 meses», relató Roa.

Agregó que buscó un balde, agua y unos guantes, mientras pidió a sus compañeros que llamaran a una ambulancia, sin embargo tardaron en llegar.

«La bebé comenzó a salir y le acomodé la cabeza, los brazos y todo para que saliera bien. Luego saqué el cordón umbilical del cuello, la coloqué hacia abajo y botó todo (líquido amniótico). Luego dije: ¡es una niña!».

La pequeña nació sana a las 10:45 de la mañana, midió 48 cm y pesó 3.480 kg. A los 20 minutos del parto llegaron los paramédicos y atendieron a la bebé y a la madre.

Valeria cuenta que su hija fue su inspiración y actualmente están recolectando ayuda para la niña y su madre, así evitar que la recién nacida esté en situación de calle. «Solo quiero ayudar y demostrar que los buenos venezolanos somos más», expresó.

Valeria labora actualmente para la Volkswagen Wigo en Lima, Perú, país al cual emigró junto a su familia desde hace 4 años, cuando dejó atrás a su natal Barquisimeto.





Cactus24 (04/12/2021).