España rechazó la súplica de “El Pollo Carvajal” contra las garantías que prestó EEUU

Anuncios Google

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado el recurso de súplica que interpuso el general venezolano Hugo Armando Carvajal contra el auto que daba por buenas las garantías prestadas por Estados Unidos sobre su extradición. En esta resolución, contra la que no cabe ya seguir recurriendo, fija que el compromiso de la justicia estadounidense es suficiente para dar luz verde a la entrega.

Las garantías era el último fleco que quedaba por resolver en la entrega de Hugo Carvajal a EEUU, que le reclama por narcotráfico y terrorismo. La Audiencia Nacional solicitó vía diplomática compromiso expreso de que se respetarían determinadas cautelas, como no enjuiciarle por delitos que no estén en la orden de extradición o no sentenciarle a cadena perpetua sin posibilidad de recurso.

Blom

En su respuesta, EEUU aceptó todo lo propuesto por la Sala de lo Penal y matizó que, en el caso de que fuese condenado a la perpetua, podría desde recurrir hasta acceder a un indulto, lo que a juicio del tribunal español es bastante como para acordar su entrega. Carvajal no lo veía así y reclamó para revertir la decisión. Ahora se queda sin vía ante el tribunal: «Acuerda desestimar el recurso de súplica interpuesto y en consecuencia, confirmar el auto del 26 de noviembre por el que se declaró suficiente la garantía prestada por los EEUU».

(Informa ABC.es)

Cactus24//03-12-2021