Los 5 estrenos muy esperados de HBO Max y Netflix en diciembre

Luego de un largo año, en el cual se estrenaron cientos de películas en las plataformas de contenido “streaming”, como Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video y Hulu, entre otras, el mes de diciembre también es el momento en que se presentan muchas de las películas que pelearán por los premios más importantes a inicios del 2022.

Este es el caso particular de Netflix, quienes dejaron para este mes filmes con actuaciones espectaculares, así como tramas muy interesantes, que tratarán de acaparar la atención de los votantes de premiacios como los Oscar o los Golden Globe. Por otro lado, HBO Max culminará el acuerdo con Warner Bros. para estrenar sus películas de forma simultánea con los cines, con una de las películas más esperadas del año: The Matrix Resurrections”.

The Power of the Dog

Plataforma: Netflix

Estreno: 1 de diciembre

El nominado al premio Oscar como mejor actor por la película “The Imitation Game”, Benedict Cumberbatch, caracteriza a un carismático y malhumorado ranchero de nombre Phil Burbank, inspira temor y asombro a quienes lo rodean. Cuando su hermano trae a su casa una nueva esposa y un hijo, Burbank los atormenta hasta que se ve expuesto a la posibilidad del amor. Ya se escuchan rumores de que Cumberbatch podría estar entre los favoritos para ser nominado al Oscar nuevamente.

The Unforgivable

Plataforma: Netflix

Estreno: 10 de diciembre

Protagonizada por la actriz Sandra Bullock, caracteriza a Ruth Slater, una mujer acabada de salir de la cárcel tras cumplir una condena por un delito violento y vuelve a entrar en una sociedad que se niega a perdonar su pasado. Tanto Bullock, gandora de un Oscar en 2010 por la película “The Blind Side”, como el filme, suenan para ser fuertes candidatos a las premiaciones más importantes.

The Matrix Resurrections

Plataforma: HBO Max

Estreno: 22 de diciembre

Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss resucitan a los personaje de Neo y Trinity en la cuarta versión de la saga “The Matrix”. La trama de este filme, dirigido por Lana Wachowski, se ha mantenido en secreto hasta el momento, aunque ya se ha visto un cortometraje. Esta será la última película de Warner Bros. que se estrenará de forma simultánea en el cine y en la plataforma HBO Max.

Don’t Look Up

Plataforma: Netflix

Estreno: 24 de diciembre

Repleta de mega estrellas como Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Jennifer Lawrence, Timothée Chalamet, Cate Blanchett, Jonah Hill y Ariana Grande, entre otros, esta película también suena fuertemente como candidata a muchos premios esta temporada que comienza. En la película, dos astrónomos de bajo nivel (DiCaprio y Lawrence) deben realizar una gira mediática gigante para advertir a la humanidad de un cometa que se aproxima y que destruirá el planeta Tierra.

The Last Daughter

Plataforma: Netflix

Estreno: 31 de diciembre

Mientras está de vacaciones en un hermoso paraje en Italia, la aparentemente serena historia del redescubrimiento de una mujer (Olivia Colman), pronto se convierte en la historia de una feroz confrontación con un pasado inestable que la atormentará hasta ponerla a prueba. Esta película dominó los premios a películas independientes Gotham Awards, celebrados el 29 de noviembre. Este es el debut como directora de la también actriz Maggie Gyllenhaal.

